Першокласників побільшало в Севастополі

У севастопольських школах продовжує зростати число першокласників. Їх в 2010-2011 навчальному року буде 3500 дітей, тоді як минулого навчального року було 3300, позаминулого - 3100.

Всього 1 вересня в школу підуть, як і рік тому, 30 тисяч школярів, до цих пір щорічно відбувалося зниження приблизно на тисячу-півтори кількості учнів, повідомило управління освіти і науки севастопольської державної адміністрації.

Разом з тим, зазвичай останніми роками в 10-й клас приходило приблизно 70% учнів, сьогодні ж виявили бажання продовжити навчання в школі близько 60% вчорашніх 9-класників.

Як відзначили в управлінні, до середини червня ця цифра становила 55%, що було пов`язане з невирішеністю питання, скільки діти вчитимуться в школі - 11 чи 12 років. Після 6 липня, коли фактично на законодавчому рівні було введено 11-річне навчання, кількість учнів, які прагнули в 10-й клас, збільшилася, але поки що до 60%. Остаточна статистика буде відома до 5 вересня, повідомила міськадміністрація.