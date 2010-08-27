Лікарню для бездомних тварин відкрили на полігоні Сімферополя
Основною функцією є стерилізація
Українсько-словацьке спільне підприємство ”Симеко”, яке займається рекультивацією сміттєвого полігону в Сімферополі, відкрило в адміністративному центрі Криму ветеринарну клініку, основними функціями якої є стерилізація бездомних тварин і вакцинація, повідомив прес-центр сімферопольської міської ради.
Ветлікарня розташована на території полігону твердих побутових відходів у масиві Кам`янка.
Вона збудована за три місяці за кошти ”Симеко”, оснащена обладнанням і медикаментами.
”Усі процедури і утримання бездомних тварин в постопераційний період здійснюватимуться за рахунок коштів підприємства”, - йдеться в прес-релізі.
У рік планується проводити близько 500 операцій зі стерилізації бездомних собак.
Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО заявив, що місто давно потребувало такої лікарні.
Засновниками ТзОВ ”Симеко” є фонд комунального майна міськради Сімферополя - 51% і АТ Liv Elektra - 49%.
На території підприємства створений притулок для тварин. Зараз там утримується 40 собак.