2 посадовців затримали за відведення ділянок у Великій Ялті

Правоохоронці у вівторок, 31 серпня, затримали заступника головного архітектора міської ради Ялти та начальника управління екологічної інспекції Південно-кримського регіону рескомприроди за підозрою у незаконному узгодженні відведення ділянок на південному березі, повідомила в середу прес-служба генеральної прокуратури України.

За даними ГПУ, ділянки розташовані на території Кореїзьскої, Лівадійської, Масандрівської селищних рад та входять до складу природно-заповідних земель.

Посадовців затримано за порушеними у серпні кримінальними справами.

Загальний розмір збитків складає 2,6 млн. грн.