2 посадовців затримали за відведення ділянок у Великій Ялті
15:42, 01 вересня 2010Крым
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Ключові слова - "природно-заповідні"
Правоохоронці у вівторок, 31 серпня, затримали заступника головного архітектора міської ради Ялти та начальника управління екологічної інспекції Південно-кримського регіону рескомприроди за підозрою у незаконному узгодженні відведення ділянок на південному березі, повідомила в середу прес-служба генеральної прокуратури України.
За даними ГПУ, ділянки розташовані на території Кореїзьскої, Лівадійської, Масандрівської селищних рад та входять до складу природно-заповідних земель.
Посадовців затримано за порушеними у серпні кримінальними справами.
Загальний розмір збитків складає 2,6 млн. грн.
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