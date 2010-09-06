Китай дасть $700 млн. на будівництво електростанції в Криму
17:00, 06 вересня 2010Крым
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Дані адміністрації Януковича
Китай має намір інвестувати 700 млн. доларів у будівництво парогазової електростанції в Криму
"Цей проект стане другим за величиною спільним інвестиційним проектом після проекту будівництва швидкісного залізничного сполучення аеропорту "Бориспіль" з Києвом вартістю 1 млрд. доларів", - говориться в повідомленні адміністрація президента України, яке цитує "Українська правда".
За підсумками державного візиту Віктора Януковича Китай готовий інвестувати в інфраструктурні проекти в Україні понад 4 млрд. доларів.
Зокрема, Китай збирається надати бурову платформу для видобутку вуглеводнів на шельфі вартістю 200 млн. доларів у рамках лізингової угоди.
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