Китай дасть $700 млн. на будівництво електростанції в Криму

Китай має намір інвестувати 700 млн. доларів у будівництво парогазової електростанції в Криму

"Цей проект стане другим за величиною спільним інвестиційним проектом після проекту будівництва швидкісного залізничного сполучення аеропорту "Бориспіль" з Києвом вартістю 1 млрд. доларів", - говориться в повідомленні адміністрація президента України, яке цитує "Українська правда".

За підсумками державного візиту Віктора Януковича Китай готовий інвестувати в інфраструктурні проекти в Україні понад 4 млрд. доларів.

Зокрема, Китай збирається надати бурову платформу для видобутку вуглеводнів на шельфі вартістю 200 млн. доларів у рамках лізингової угоди.