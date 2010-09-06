3 тисячі міліціонерів стежитимуть за виборами в Криму

Більш як три тисячі співробітників міліції будуть задіяні в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення місцевих виборів в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Виборча кампанія стартує в Україні 11 вересня.

Місцеві вибори відбудуться 31 жовтня по мажоритарно-пропорційній системі без участі блоків партій.

Міністерство внутрішніх справ розробило план забезпечення безпеки під час кампанії.

Зокрема, буде проведений комплексний відробіток місць, де будуть розташовані виборчі ділянки.

З моменту завезення бюлетенів правоохоронці забезпечують їх збереження.

В день виборів міліція несе охорону громадського порядку поза межами виборчої дільниці.