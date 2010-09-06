3 тисячі міліціонерів стежитимуть за виборами в Криму

21:00, 06 вересня 2010
Крым
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Кампанія стартує в суботу

Сотрудники милиции смотрят за порядком во время митинга за отставку мэра и роспуск горисполкома возле здания горсовета. Симферополь, 29 январяБільш як три тисячі співробітників міліції будуть задіяні в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення місцевих виборів в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Виборча кампанія стартує в Україні 11 вересня. 

Місцеві вибори відбудуться 31 жовтня по мажоритарно-пропорційній системі без участі блоків партій.

Міністерство внутрішніх справ розробило план забезпечення безпеки під час кампанії.

Зокрема, буде проведений комплексний відробіток місць, де будуть розташовані виборчі ділянки. 

З моменту завезення бюлетенів правоохоронці забезпечують їх збереження. 

В день виборів міліція несе охорону громадського порядку поза межами виборчої дільниці.

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