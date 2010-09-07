Журналістам обіцяють допомогу під час виборчої кампанії

Комітет з моніторингу свободи преси в Криму надаватиме екстрену допомогу кримським журналістам під час виборчої кампанії з місцевих виборів, яка стартує 11 вересня.

"Ми починаємо правове консультування і надання юридичної допомоги незалежним ЗМІ та журналістам ЗМІ всіх форм власності. Це проводиться в рамках статутної діяльності громадської організації та проекту, підтриманого програмою У-Медіа, яку адмініструє кримський офіс мережі "Інтерньюс", - йдеться в прес-релізі комітету.

30 жовтня - напередодні голосування, 31 жовтня - у день голосування - та наступного дня (1 листопада) працюватиме "гаряча лінія" для журналістів.

Телефони для звернень: (0652) 71-05-95 і (050) 966-05-49.

Електронна пошта: prytulav@ukr.net та arsenosman@gmail.com