Суд виніс вирок у справі про вбивство власника нічного клубу в центрі Сімферополя

Апеляційний суд Криму засудив до 8 і 9 років позбавлення волі двох жителів Севастополя за вбивство росіянина - власника нічним клубом «Z» у Сімферополі у лютому цього року, ще два севастопольця, яких звинувачено у хуліганських діях, отримали умовне покарання, повідомила прес-служба прокуратури.

«Повністю довівши вину підсудних, прокуратура вимагала для тих з них, хто звинувачувався у хуліганстві, реального покарання у вигляді 3 років ув’язнення, а для тих, хто звинувачувався у скоєнні вбивства, - покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Враховуючи, що вердикт суду був, на думку державного звинувачення, дуже м`яким, прокуратура готує касаційну скаргу на вирок», - зазначається у прес-релізі.

Власник «Z» загинув в результаті одержаних у бійці тяжких тілесних пошкоджень. Його тіло знайшли біля нічного клубу, розташованого в центрі Сімферополя.