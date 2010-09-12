На пляжах у Ялті знайшли 4 загиблих

Чотирьох чоловіків знайдено мертвими 11 вересня на пляжах в Ялті, причина смерті встановлюється, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

О 12.30 до МНС надійшло повідомлення про виявлення в районі пляжу одного з санаторіїв тіла викинутого з моря на берег 63-річного жителя столиці Білорусі.

Через 15 хвилин рятувальники одержали інформацію про знайденого на пляжі загиблого 27-річного чоловіка з кримського селища Гурзуф. Його тіло викинуло хвилею на берег.

О 16.10 знайдено тіло викинутого на берег 52-річного туриста з Луганської області.

Через три години на санаторному пляжі знайдене тіло невідомого чоловіка, якому на вигляд 40-45 років.

Тим часом, у феодосійському селищі Орджонікідзе у суботу потонув 29-річний турист з Харкова, який відпочивав в Криму з дружиною. Чоловік купався в морі, його накрила хвиля, після удару об скелю він пішов під воду. Жінка не змогла допомогти через шторм.