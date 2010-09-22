Грач заявляє про збір підписів за відставку Джарти

Депутат Верховної ради України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ заявляє про початок збору підписів серед депутатів парламенту автономії за відставку голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ.

"Його потрібно гнати мітлою поганою з Криму, в цьому сумнівів немає. І, до речі, вже розпочався процес збору підписів депутатів кримського парламенту за його відставку перед виборами. Дістав усіх!", - сказав ГРАЧ в ефірі ТВі, повідомила прес-служба телеканалу.

Також ГРАЧ висловив незадоволення становищем комуністів в коаліції у ВР.

"Або ми (комуністи) самі грюкнемо дверима, або через місяць-півтора нас випровадять як непотрібних", - сказав він.