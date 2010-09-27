Середньомісячна температура у жовтні складатиме 6-12° тепла

Середньомісячна температура в Україні у жовтні складатиме 6-12 градусів тепла, повідомив український гідрометеорологічний центр.

”Середня місячна температура повітря складе 6-12 градусів, на півдні Криму - до 14 градусів, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла”, - йдеться у метеорологічному бюлетені за жовтень.

Також в гідрометцентрі прогнозують у жовтні заморозки, але, як пояснюється, це є звичайним природним явищем, особливо у другій половині місяця.