Середньомісячна температура у жовтні складатиме 6-12° тепла
22:41, 27 вересня 2010Крым
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Прогноз синоптиків
Середньомісячна температура в Україні у жовтні складатиме 6-12 градусів тепла, повідомив український гідрометеорологічний центр.
”Середня місячна температура повітря складе 6-12 градусів, на півдні Криму - до 14 градусів, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла”, - йдеться у метеорологічному бюлетені за жовтень.
Також в гідрометцентрі прогнозують у жовтні заморозки, але, як пояснюється, це є звичайним природним явищем, особливо у другій половині місяця.
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