Уряд планує введення електронних соціальних карток в Україні

Кабінет міністрів України планує введення електронних соціальних карток, заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Запровадження електронних соціальних карток забезпечить ефективне отримання адресної допомоги від держави», - сказав він у Києві.

За словами АЗАРОВА, електронні картки зможуть виконувати різні функції, зокрема інформаційну та платіжну.

«Дозволить створити систему, у якій ті, хто надає послуги, автоматично отримають відшкодування з бюджету в обхід бюрократичного апарату», - наголосив прем’єр.

За його словами, введення електронних карток дозволить знизити паперовий обіг і наблизити Україну до сучасної системи управління. АЗАРОВ заявив, що така реформа в країні почне запроваджуватись з наступного року.