Кримчанин загинув на полюванні

Мисливець з Сімферополя загинув під час полювання на Рівненщині, міліція порушила кримінальну справу, повідомила прес-служба управління МВС в області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 51-річний чоловік порушив правила полювання, зійшовши зі свого номера на відстань 40 метрів у глибину ведення вогню, внаслідок чого його поранив у плече один із мисливців з мисливської зброї.

Встановлено, що смерть чоловіка настала в результаті гострої крововтрати від вогнепального кульового наскрізного поранення грудей з масивними ушкодженнями внутрішніх органів.

У мисливців вилучена зброя з метою встановлення, з якої саме був здійснений постріл.

Проводиться трасологічне та балістичне дослідження.

Справу порушено за статтею "вбивство через необережність", яка передбачає обмеження волі на строк до 5 років.