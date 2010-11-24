Синоптики лякають Україну п'ятьма циклонами

Погіршення погодних умов очікуються найближчим часом в України, повідомив начальник укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА на прес-конференції в середу.

”В період кінця листопада - першої декади грудня на території України слід чекати дуже нестійкий характер погоди з утворенням снігового покриву, зниженням температурного режиму і значною кількістю небезпечних явищ”, - сказав, зокрема, він.

За словами КУЛЬБІДИ, це пов`язано з тим, що впродовж десяти днів територією України переміститься п`ять достатньо активних циклонів. ”Проте з 4 по 10 грудня на більшій території України атмосфера заспокоїться і переважатиме антициклонічний характер погоди”, - додав він.

Начальник укргідрометцентру зазначив, що у північних, західних і частині центральних областей вже 25 листопада слід очікувати зниження температури до 1-6 градусів морозу вночі і до 0 градусів вдень. На територію Волинської, Рівненської та Львівської областей морози близько 5-10 градусів прийдуть 1-2 грудня.

На півдні, сході України і частини центральних областей, за словами М.КУЛЬБІДИ, погодні умови будуть зовсім іншими. ”На фоні плюсових температур: вночі від 1 до 6 градусів і вдень від 5 до 10 градусів тепла, а місцями і вище, слід очікувати опадів у вигляді дощів”, - поінформував він.

Випадіння снігу у північно-західному регіоні країни і частині центральних областей слід очікувати 26 листопада. ”Утворення снігового покриву на цих територіях триватиме до 3 грудня і за цей період його товщина досягне 10-15 см”, - повідомив КУЛЬБІДА.

Зміна погодних умов супроводжуватиметься великою кількістю небезпечних явищ погоди: випадінням сильного снігу, ожеледицею, налипанням мокрого снігу і посиленням швидкості вітру до 15-22 м/с. ”При проходженні активного циклону 29-30 листопада швидкість вітру може зрости ще більше і досягти 22-24 м/с”, - попередив начальник укргідрометцентру.

Водночас, за його словами, ймовірність дуже низьких, рекордних температур мінімальна. ”Слід очікувати мінливої зими з переважно підвищеним температурним режимом і нестійким сніговим покривом, але різких похолодань нетривалого характеру виключати теж не варто”, - підсумував КУЛЬБІДА.