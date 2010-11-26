Москва і Київ наводять мости

Міністерства транспорту України і Росії та російський "Внєшекономбанк" уклали меморандум про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Меморандум в п`ятницю в Москві підписали міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН і голова "Внєшекономбанку" Володимир ДМІТРІЄВ.

Документ укладено за підсумками четвертого засідання російсько-української міждержавної комісії під головуванням президентів двох країн Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Кабінет міністрів України в серпні створив міжвідомчу робочу групу з питань будівництва переходу через Керченську протоку, яку очолив ЄФИМЕНКО.

Введення об`єкту в експлуатацію дозволить створити найкоротшу сухопутну дорогу "Європа-Азія" - на 450 кілометрів скоротити дорогу транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійську.