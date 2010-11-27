350 боєприпасів часів війни знайшли біля залізниці в Криму
18:09, 27 листопада 2010Крым
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Рятувальники знищили гранати
350 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни були виявлені за 50 метрів від залізниці у Криму.
Бронебійні снаряди калібру 45 мм і гранати РГД-33 лежали між двома станціями у районі села Семисотка, що на сході півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Боєприпаси з усіма запобіжними заходами перенесені в одне місце. Всі вони - часів Великої Вітчизняної війни, а це означає, що за неправильного поводження боєприпаси могли спрацювати», - йдеться у прес-релізі.
Рятувальники знешкодили снаряди і гранати.
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