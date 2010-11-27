350 боєприпасів часів війни знайшли біля залізниці в Криму

350 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни були виявлені за 50 метрів від залізниці у Криму.

Бронебійні снаряди калібру 45 мм і гранати РГД-33 лежали між двома станціями у районі села Семисотка, що на сході півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Боєприпаси з усіма запобіжними заходами перенесені в одне місце. Всі вони - часів Великої Вітчизняної війни, а це означає, що за неправильного поводження боєприпаси могли спрацювати», - йдеться у прес-релізі.

Рятувальники знешкодили снаряди і гранати.