Керівника порту Севастополя затримали через $150 тисяч хабара

Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали одного з керівників державного підприємства "Севастопольський морський торговий порт" під час одержання 150 тисяч доларів хабара, повідомила прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Чиновник вимагав та отримав гроші за нерозірвання договору між портом і комерційною структурою щодо пайової участі у реконструкції інфраструктури порту.

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за статтею "одержання хабара в особливо великому розмірі", її санкція - до 12 років позбавлення волі.