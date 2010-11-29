Керівника порту Севастополя затримали через $150 тисяч хабара
11:03, 29 листопада 2010Крым
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Світить до 12 років позбавлення волі
Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали одного з керівників державного підприємства "Севастопольський морський торговий порт" під час одержання 150 тисяч доларів хабара, повідомила прес-службі ГУБОЗ МВС України.
Чиновник вимагав та отримав гроші за нерозірвання договору між портом і комерційною структурою щодо пайової участі у реконструкції інфраструктури порту.
Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за статтею "одержання хабара в особливо великому розмірі", її санкція - до 12 років позбавлення волі.
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