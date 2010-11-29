Прикордонники врятували яхту в Чорному морі

Прикордонний корабель відбуксирував до Севастополя яхту «Алес» із трьома громадянами України на борту, яка в ніч на понеділок зазнала аварії в Чорному морі через поломку двигуна під час шторму, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби.

«На допомогу потерпілим вислано корабель морської охорони «Миколаїв», який при хвилюванні моря в 5 балів і швидкості вітру до 30 метрів за секунду виявив яхту на видаленні 22 миль від берега», - йдеться в прес-релізі.

У ході рятувальної операції буксирувальний кінець через шторм було обірвано, це вимагало додаткового маневрування для відновлення буксирування.

Приблизно опівдні яхту доставили в Камишову бухту. Стан здоров`я врятованого екіпажу - задовільний.