Питання розділення Керченської протоки залишається невирішеним в українсько-російських відносинах, заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ в понеділок в Києві.

«На сьогодні є принципові питання, які для нас є дуже важливими й ми працюємо сьогодні над ними. Залишається поки невирішеним питання розділення Керченської протоки. Є пропозиції з двох сторін, але вони не відповідають нашим, говоритимемо, бажанням», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.