Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував податковий кодекс.

Таке рішення він ухвалив після проведеної в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом до Казахстану наради з питання податкового кодексу, в якій брали участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ та члени уряду.

«Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників президента, малого і середнього бізнесу, сьогодні - завтра напрацює зміни до податкового кодексу, які я розгляну у четвер, і у разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту. Сьогодні я наклав вето», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що є всі умови створити документ, який би дозволив модернізувати економіку і вивести її з тіні. «Я вірю, що через дві доби люди, які відповідають за цей документ, свою справу виконають», - сказав президент.