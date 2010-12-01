Ялтинський посадовець, який виділив землю на $450 тисяч, пішов під суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно колишнього заступника начальника управління головного архітектора міськради Ялти, обвинуваченого в незаконному узгодженні проектів відведення 19 земельних ділянок на території Місхорського парку-пам`ятника загальнодержавного значення і Юсупівського палацово-паркового комплексу, ринкова вартість яких становить понад 3,6 млн. грн., повідомила прес-служба генпрокуратури України.

Наглядове відомство пред`явило позови про визнання недійсними державних актів на ділянки у межах об`єктів природно-заповідного фонду і земель історико-культурного призначення.

Для забезпечення відшкодування збитків на майно обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, накладено арешт.