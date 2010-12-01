"Газпром" і "Нафтогаз" створять СП для розробки родовища на шельфі Чорного моря

НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” створять два спільні підприємства із видобутку з вугільних пластів на території України й з розробки родовища площі Паласу на шельфі Чорного моря, повідомила прес-служба російської компанії.

Домовленість була досягнута на зустрічі голови ”Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА в середу в Москві.

Кабінет міністрів України в січні 2010 року видав "Нафтогазу" 30-річну ліцензію на розробку нафтогазової площі Паласу в межах північно-східного шельфу Чорного моря на глибині залягання продуктивних горизонтів від 3 тис. м до 5,2 тис. м.