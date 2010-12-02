Школи почали закривати на карантин

15 класів у трьох школах Бахчисарайського району Криму закрито на карантин у зв`язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на гострі респіраторні захворювання, повідомила прес-служба кримського управління МНС з посиланням на райвідділ освіти.

За даними відомства, закрито на карантин 10 класів в школі №3, 4 - в школі №4 і один клас - в скалістовській школі. «Загальна кількість учнів складає 327 осіб», - говориться в прес-релізі.

МНС не уточнює, скільки днів триватиме карантин.