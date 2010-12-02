Російський олігарх хоче стягнути 3 млн. грн. з віце-прем'єра Криму

Голова ради директорів Національної резервної корпорації (НРК) Олександр ЛЕБЕДЄВ має намір звернутися до севастопольського суду в зв`язку з висловами першого заступника прем`єр-міністра Криму Павла БУРЛАКОВА, які, на думку бізнесмена, порочать його честь, гідність і ділову репутацію, і стягнути 3 млн. грн., повідомила прес-служба ЛЕБЕДЄВА.

БУРЛАКОВ 26 листопада на міжнародному інвестиційному форумі в Ялті заявив: «Ним (ЛЕБЕДЄВИМ) займаються відповідні служби - податкові служби, які сьогодні бачать, що було ухилення від сплати податків. Це ні в одній країні світу жодному інвесторові не дозволено».

Вислів був розтиражований українськими засобами масової інформації і викликав великий резонанс як в Україні, так і в усьому світі, оскільки перший віце-прем`єр Криму звинуватив ЛЕБЕДЄВА в скоєнні злочину, проте ці вислови є свідомо неправдивими, підкреслила прес-служба НРК.

Наголошується, що, по-перше, ЛЕБЕДЄВ не є податковим резидентом України. Що стосується підприємств групи НРК у Криму, то вони є одними з найбільших платників податків - в 2009 році один тільки пансіонат «Море» заплатив 12 млн. грн. різних податків і зборів, робота НРК відмічена грамотами і подяками державної податкової служби України «за вагомий внесок в поповнення бюджетів усіх рівнів», зокрема в поточному році.

По-друге, БУРЛАКОВ не є керівником податкової служби, і не може володіти доказами своїх висловів, більше того, назвати людину злочинцем можна тільки на підставі рішення суду, впевнені в прес-службі ЛЕБЕДЄВА.

«Чиновники повинні в судовому порядку відповідати за свої слова. Крім того, я не виключаю звернення в прокуратуру за фактом наклепу і хибного доносу. Тим більше, коли це говориться не в приватній розмові, а публічно, на весь світ. НРК не тільки справно платить податки, але за всі роки роботи в Криму не репатріювала ні гривні - невеликі доходи вкладалися у відновлення з руїн Театру ім. Чехова в Ялті, будівництво храму-маяка в Малоріченському і об`єктів соціальної інфраструктури», - підкреслив ЛЕБЕДЄВ.

Як компенсацію моральної шкоди ЛЕБЕДЄВ має намір вимагати від БУРЛАКОВА виплатити 3 млн. гривень, які будуть перераховані ялтинському театру імені Чехова. Саме у цю суму щорічно обходиться групі НРК утримання театру, відзначила прес-служба.

ЛЕБЕДЄВ 23 листопада направив президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкрите звернення, адресоване голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ, в якому звинувачує його в байдужості до проблем великого бізнесу в регіоні.

Співробітники Служби безпеки України у листопаді провели виїмку документів у пансіонаті «Море» (Алушта), підконтрольному ЛЕБЕДЄВУ. Прес-центр СБУ заявив, що виїмка проводилася в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне рішення мерії Алушти про зменшення прибуткової частини бюджету міста майже на 5 млн. грн.