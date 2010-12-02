Керч і Севастополь влаштують фейєрверк в день української армії
18:59, 02 грудня 2010Крым
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Війську 19 років
Святкові фейєрверки і салют двадцятьма залпами відбудуться в дев`яти українських містах, у тому числі в Керчі та Севастополі, шостого грудня з нагоди 19-річчя Збройних сил України, повідомила прес-служба Міністерства оборони.
Відповідний наказ підписав глава Міноборони Михайло ЄЖЕЛЬ.
Фейєрверки розпочнуться в містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також в Вінниці, Дніпропетровську, Житомирі, Львові та Рівному о 20 годині.
Верховна Рада 6 грудня 1991 року ухвалила закон про Збройні сили країни.
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