Вантажівка з 24 тоннами зерна перекинулася в Криму
10:34, 03 грудня 2010Крым
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Ускладнила рух транспорту
Вантажний автомобіль із 24 тоннами зерна перекинувся 2 грудня на трасі Харків-Сімферополь у Красногвардійському районі Криму й ускладнив рух машин, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Водій вантажівки FAW не справився з управлінням, машина з`їхала на узбіччя й перекинулася.
«На проїжджу частину розсипалося зерно, яке ускладнило рух транспорту», - йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які приїхали на місце аварії, змили залишки зерна з дороги.
Водій вантажівки в ДТП не постраждав.
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