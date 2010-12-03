Вантажівка з 24 тоннами зерна перекинулася в Криму

Ускладнила рух транспорту

Вантажний автомобіль із 24 тоннами зерна перекинувся 2 грудня на трасі Харків-Сімферополь у Красногвардійському районі Криму й ускладнив рух машин, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Водій вантажівки FAW не справився з управлінням, машина з`їхала на узбіччя й перекинулася. «На проїжджу частину розсипалося зерно, яке ускладнило рух транспорту», - йдеться в повідомленні. Рятувальники, які приїхали на місце аварії, змили залишки зерна з дороги. Водій вантажівки в ДТП не постраждав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter