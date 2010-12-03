Прем`єр Криму розповів про хворобу, дзвінки Януковича і відпустку

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ проходить реабілітацію після операції на шлунку, зробленої в німецькій клініці.

За його словами, лікарі пообіцяли, що за умови дотримання всіх розпоряджень одужання триватиме приблизно два-два з половиною місяці.

«Діагноз: виразка шлунку. Операція була не термінова, планова, пройшла успішно. Отже прогноз сприятливий. Знаючи про майбутнє лікування, виїхав тільки після того, як провели виборчу кампанію, повністю сформували кримський уряд і провели урочистий партійний захід, на якому за результатами виборів відзначили кращих партійців. Більше того, я запланував відпустку, яку не збираюся скасовувати. Але між лікуванням і відпусткою планую обов’язково вийти на роботу», - сказав чиновник в ексклюзивному інтерв`ю COMMENTS.UA.

Прем`єр Криму повідомив, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ регулярно телефонує йому і цікавиться станом здоров`я.

ДЖАРТИ заявив, що в курсі всіх справ в Криму, оскільки медики дозволили йому користуватися Інтернетом.

«У мене підключений Інтернет, скайп. Зв`язок із заступниками постійний, здзвонюємося не менше трьох-чотирьох разів на день. Координую діяльність і заступників, і міністрів», - сказав кримський прем`єр.

Глава Радміну Криму також відзначив, що, читаючи коментарі деяких журналістів і політиків про стан його здоров`я, дивується «польотом фантазії»: «Як можна жодного разу не спілкуючись зі мною, не будучи моїм лікарем, говорити про якийсь діагноз?».

На думку ДЖАРТИ, його відсутність в Криму не вплине «на стійкість і ефективність роботи» влади регіону, і в таборі соратників немає розгубленості.