Газета заявляє про побиття журналіста металевими прутами

Колектив регіональної газети ”Зоря Тарханкуту” заявляє про побиття свого кореспондента - депутата Чорноморської селищної ради Криму від Партії регіонів Сергія АНТІПЕНКА в селищі Чорноморське 1 грудня.

”Троє невідомих напали на власкора газети, який виходив з під`їзду, і почали бити його металевими прутами, намагаючись збити з ніг. Постраждалому вдалося вирватися і вихопити пневматичну зброю, після чого трійця відступила. Йому накладені шви на голові, у нього побиті руки, побої по всьому тілу”, - йдеться у заяві ”Зорі Тарханкуту”.

За даними видання, АНТІПЕНКО виступав на сторінках газети ”проти бюджетних махінацій і земельного дерибану, розв`язаних селищним головою” і його оточенням.

”Зоря Тарханкуту” також стверджує, що двома тижнями раніше була здійснена спроба нападу на квартиру головного редактора газети Ірини ХРОЛЬ.

Перший номер суспільно-політичної газети вийшов у червні 2010 року.