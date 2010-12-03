Крим має намір створити реєстр майна

Фонд майна Криму має намір створити реєстр власності автономної республіки, повідомив прес-центр кримського парламенту з посиланням на голову Фонду майна регіону Юрія ГЕРАСИМОВА, нещодавно призначеного на цю посаду.

ГЕРАСИМОВ назвав створення такого реєстру першочерговим завданням очолюваного ним відомства.

«Запропоновано створити в Криму єдиний центр із повною базою республіканської власності», - повідомив прес-центр, не уточнивши термінів.

Крім того, Фонд майна Криму має намір удосконалювати роботу з приватизації об`єктів, а також з повернення підприємств до республіканської власності з подальшою їх приватизацією.

Фонд також працює над спрощенням процедури передачі республіканського майна - приміщень площею до 100 кв. м - в оренду.

Також у планах фонду майна - передача відомчих санаторно-курортних комплексів в управління Ради міністрів Криму.

Крім цього, ГЕРАСИМОВ відзначив, що одним із основних напрямків діяльності відомства сьогодні є повернення повноважень із приватизації та оренди держмайна, а також його управління, які було передано регіональному відділенню Фонду держмайна України по Севастополю.

В результаті передачі повноважень парламент і уряд Криму були позбавлені можливості управляти держмайном, яке знаходиться на території автономії. «Керівництво фонду неодноразово намагалося врегулювати ситуацію, й сьогодні з`явилася надія на те, що повноваження фонду буде повернено, оскільки з цього приводу є доручення президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - йдеться в прес-релізі.