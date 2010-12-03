Чорноморці готові зміцнювати співробітництво флотів РФ і України

Моряки Чорноморського флоту РФ готові зміцнювати співробітництво флотів Росії і України, заявив командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ у Севастополі на урочистих зборах з нагоди 19-ї річниці Збройних сил України.

"Моряки-чорноморці готові і надалі зміцнювати співробітництво і партнерство двох флотів, спільними зусиллями обороняти мирну працю народів Росії та України, сприяти зміцненню стабільності у Чорноморському регіоні", - сказав КОРОЛЬОВ.

Він зазначив, що останні роки відносини між російським та українським флотами стали носити "дійсно взаємовигідний і конструктивний характер, а після продовження термінів перебування російського ЧФ у Криму і Севастополі вони набули нової якості".

"Сьогодні ми разом виконуємо навчально-бойові завдання у морі, удосконалюємо свою бойову майстерність в рамках міжнародних навчань і програм, проводимо урочисті заходи, важливі у житті наших держав", - сказав КОРОЛЬОВ.

Віце-адмірал нагадав, що у цьому році на базі академії ВМС імені Нахімова пройшли спільні командно-штабні навчання "Фарватер миру-2010", на яких побували міністри оборони РФ та України, а українські моряки-підводники, підвищуючи свої навички, нещодавно завершили стажування на російському підводному човні "Алроса".

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС Збройних сил України віце-адмірал Сергій ЄЛІСЄЄВ заявив, що головний здобуток 2010-го навчального року у підготовці українських Військово-морських сил - проведений восени комплекс навчань і тренувань ”Взаємодія - 2010”, який отримав високу оцінку військово-політичного керівництва держави.

"На новий рівень виведено співробітництво з Чорноморським флотом Російської Федерації, яке орієнтоване на зміцнення дружніх стосунків, розвиток партнерства у забезпеченні миру та безпеки у Чорноморському регіоні", - додав ЄЛІСЄЄВ.