Севастополь та Керч відсалютують армії

11:36, 06 грудня 2010
Крым
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Рада 6 грудня 1991 року ухвалила закон про Збройні сили...

Святкові фейєрверки і салют двадцятьма залпами відбудуться в дев`яти українських містах, у тому числі в Керчі та Севастополі, шостого грудня з нагоди 19-річчя Збройних сил України, повідомила прес-служба Міністерства оборони. 

Відповідний наказ підписав глава Міноборони Михайло ЄЖЕЛЬ. 

Фейєрверки розпочнуться в містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також в Вінниці, Дніпропетровську, Житомирі, Львові та Рівному о 20 годині. 

Верховна Рада 6 грудня 1991 року ухвалила закон про Збройні сили країни.

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