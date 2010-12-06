Севастополь та Керч відсалютують армії

Святкові фейєрверки і салют двадцятьма залпами відбудуться в дев`яти українських містах, у тому числі в Керчі та Севастополі, шостого грудня з нагоди 19-річчя Збройних сил України, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Відповідний наказ підписав глава Міноборони Михайло ЄЖЕЛЬ.

Фейєрверки розпочнуться в містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також в Вінниці, Дніпропетровську, Житомирі, Львові та Рівному о 20 годині.

Верховна Рада 6 грудня 1991 року ухвалила закон про Збройні сили країни.