Моряки РФ та України поклали квіти до вічного вогню в Севастополі

Військові моряки України і Росії, представники влади і громадськості поклали вінки і квіти до вічного вогню у меморіалі героїчним захисникам міста в 1941-1942 роках в понеділок в Севастополі з нагоди дня Збройних сил України.

Покладання завершилося виконанням українського гімну і урочистим проходженням роти почесної варти і військового духового оркестру Військово-морських сил України.

В урочистих заходах взяли участь командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ, командуючий Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ, голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, голова міської ради Юрій ДОЙНИКОВ.

«Наш український флот до дня Збройних сил України підійшов у готовності, і головна оцінка всіх військових - це бойова готовність», - сказав САРАТОВ.