Шефа МВС просять розслідувати побиття кримського журналіста

Київська незалежна медіа-профспілка вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА розслідувати побиття журналіста кримської газети “Зоря Тарханкута” Сергія АНТІПЕНКА.

“Цей випадок дуже нагадує аналогічний інцидент у Москві, коли прутами лупцювали нашого колегу Олега КАШИНА. Це не просто збіг обставин. Київ бере негативний приклад з Москви, адже останнім часом в нас зросла кількість журналістів, по відношенню до яких поводяться брутально. Негативний приклад у цьому подають працівники охорони президента і прем’єр- міністра, які можуть безпідставно повалити журналіста на землю або відібрати фотокамеру і вичистити її зміст”, - заявила прес-служба медіа-профспілки.

КНМП починає фіксувати такі випадки не лише по Києву, але і по всій Україні.

Медіа-профспілка готова також надавати правову допомогу постраждалим журналістам.

Нагадаємо, колектив регіональної газети ”Зоря Тарханкута” заявив про побиття свого кореспондента - депутата Чорноморської селищної ради Криму від Партії регіонів Сергія АНТІПЕНКА у селищі Чорноморське 1 грудня.

”Троє невідомих напали на власкора газети, який виходив з під`їзду, і почали бити його металевими прутами, намагаючись збити з ніг. Постраждалому дивом вдалося вирватися і вихопити пневматичну зброю, після чого трійця відступила”, - йдеться у заяві.

За даними видання, АНТІПЕНКО виступав на сторінках газети ”проти бюджетних махінацій і земельного дерибану, розв`язаних селищним головою” і його оточенням.

Перший номер суспільно-політичної газети вийшов у червні 2010 року.