Екс-мер Сімферополя зламав хребет у ванній кімнаті - ЗМІ

Мер Сімферополя в 2006-2010 роках, депутат кримського парламенту Геннадій БАБЕНКО зламав хребет, впавши у ванній кімнаті, повідомляють ЗМІ з посиланням на неназваних лікарів.

БАБЕНКО зараз перебувати на лікуванні у лікарні.

В інформації, яка з`явилася сьогодні, йдеться, що інцидент стався у третій декаді листопада.

Загрози для життя БАБЕНКО немає.

На сьогодні стан екс-мера оцінюється медиками як стабільний.