3 тисячі га самозахоплень нарахували в Криму (дані по регіонах)

Загальна площа самовільно зайнятої землі в Криму становить три тисячі один гектар, з`ясувала влада регіону, провівши інвентаризацію самозахоплень.

«Проведено обстеження по всіх масових самозахопленнях», - йдеться в повідомленні республіканського комітету із земельних ресурсів.

1198 га захоплено в Сімферопольському районі, 451,88 га - в Судакському регіоні, 364,77 га - в Сімферополі, 310,56 га - в Алуштинському регіоні, 238,24 га - в Ленінському районі, 243 га - в Феодосійському регіоні, 144,646 га - в Ялтинському регіоні, 40,3 га - в Євпаторії, 9,6 га - в Бахчисарайському районі.

На самозахопленнях розташовано більш як 9,1 тис. самовільних будов, з них - 1125 капітальних й 706 використовуються для проживання.

Раніше керівник рескомзему Олександр ЧАБАНОВ повідомив, що самобудови є як на вільних землях, так і землях, власниками яких є міністерство оборони, міністерство АПК та інші відомства.

По кожній ділянці прийматиметься окреме рішення: якщо земля вільна, комітет із земресурсів обіцяє закладати фінансування на розробку генеральних планів з наступним виділенням ділянки, якщо ділянка зайнята - уточнить, як вона використовується й чи можна її передати в комунальну власність.