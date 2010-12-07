Віце-прем`єр Криму здивований планами російського олігарха

Перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ здивований заявою голови ради директорів «Національної резервної корпорації» Олександра ЛЕБЕДЄВА про намір через суд стягнути з нього 3 млн. грн. за висловлювання, які, на думку російського бізнесмена, порочать його честь, гідність і ділову репутацію.

БУРЛАКОВ сказав, що відносить такого роду заяви «не більше, ніж до піару».

«Ця тема для мене взагалі дивна, чому бізнесмен вибрав стиль публічних висловлювань, навіть жодного разу не поспілкувавшись із Радою міністрів і не дізнавшись, яка наша позиція. Я думаю, що треба було просто поспілкуватися, і не було б взагалі жодних проблем», - заявив кримський віце-прем`єр журналістам у Сімферополі у вівторок, відзначивши, що ЛЕБЕДЄВУ не потрібно довіряти пліткам.

На початку листопада співробітники служби безпеки України провели виїмку документів у пансіонаті «Море», підконтрольному ЛЕБЕДЄВУ, за даними прес-центру СБУ, в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне рішення мерії Алушти про зменшення прибуткової частини бюджету міста майже на 5 млн. грн.

Наприкінці листопада на міжнародному інвестиційному форумі в Ялті БУРЛАКОВ заявив, що ЛЕБЕДЄВИМ «займаються податкові служби, які сьогодні бачать, що було ухилення від сплати податків».

Бізнесмен через свою прес-службу відповів, що не є податковим резидентом України, а підприємства групи НРК є в Криму одними з найбільших платників податків. Як компенсацію морального збитку він мав намір вимагати від БУРЛАКОВА 3 млн. грн.

Тим часом, 7 грудня прес-служба «Національної резервної корпорації» заявила, що суд скасував постанову слідчого відділу податкової міліції про порушення справи за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовцями санаторія «Слава», який також є одним із підприємств російської НРК в Криму.

«Кримінальну справу було порушено 20 жовтня у зв`язку з тим, що ЗАТ «Санаторій «Слава» нібито недоплатило до бюджету податок на прибуток у сумі 4 млн. 414 тис. 382 грн. Проте в ході розгляду в суді з`ясувалося, що, згідно з висновком призначеної Окружним адміністративним судом АРК судової економічної експертизи, необхідність сплати цієї суми не підтверджується», - йдеться в повідомленні.