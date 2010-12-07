МВС порушило справу за фактом нападу на журналіста в Криму

Міліція проводить перевірку за фактом нанесення тілесних ушкоджень кореспонденту регіональної газети «Зоря Тарханкуту» - депутату Чорноморської селищної ради Криму від Партії регіонів Сергію АНТІПЕНКУ і порушила кримінальну справу за статтею «хуліганство», повідомила прес-служба кримського управління МВС.

«На даний час судово-медична експертиза проводить обстеження постраждалого з метою встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень», - йдеться у прес-релізі.

За даними МВС, АНТІПЕНКО звернувся із заявою до райвідділу міліції 1 грудня, не вказавши при цьому, що є кореспондентом газети.

Газета повідомляла, що троє невідомих побили журналіста металевими прутами 1 грудня в селищі Чорноморське. Колектив видання пов`язує напад на АНТІПЕНКА з його критикою на адресу селищного голови. Київська незалежна медіа-профспілка вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА розслідувати побиття журналіста.