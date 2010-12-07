МНС не радить ходити в кримські гори, а тим більш виходити в море

Рятувальники рекомендують жителям Криму утриматися найближчими вихідними від походів у гори, виходів у море і поїздок без особливої потреби, бо на півострові можуть погіршитися погодні умови, починаючи з п`ятниці, 10 грудня, через переміщення активного циклону територією України, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Можливі опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг, місцями - сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. Пориви вітру до 22 метрів за секунду. 11 грудня можливе зниження температури до 5-10 градусів морозу вночі та 5 морозу - 0 градусів удень, невеликий сніг», - йдеться у прес-релізі відомства.