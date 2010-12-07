18 кілограмів конопель вилучено з домоволодіння в Криму

Співробітники міліції вилучили 18 кілограмів висушених і розфасованих у мішки конопель з домоволодіння жителів міста Старий Крим - за таку партію на чорному ринку можна було отримати не менше 350 тис. грн., повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Наркотик було виявлено в будинку, де без прописки жила жінка з двома синами. Вона заявила, що зберігала коноплі для особистого вживання. Жінку затримано. Ведеться слідство.

Дії мешканки Старого Криму підпадають під ознаки складу злочину, передбаченого частиною третьою статті «незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, збут наркотиків...» Кримінального кодексу, якою передбачено позбавлення волі на термін від 8 до 12 років із конфіскацією майна.