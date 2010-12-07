Абітурієнтам запропонують ЗНО з російської мови в 2011

У 2011 році абітурієнти матимуть можливість скласти тест із російської мови, заявив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК на прес-конференції у вівторок.

Він нагадав, що ще три роки тому виступав за те, аби цей тест був запроваджений. За його словами, такий тест потрібен для абітурієнтів, які мають намір вступати до ВНЗ за спеціальністю російська філологія.

Крім того, за словами ЛІКАРЧУКА, пробний тест з російської мови практично готовий і найближчий часом відбудеться пробне тестування.

Також він повідомив, що тести із математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології за бажанням абітурієнтів будуть перекладені російською, угорською, молдавською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.