Крим має намір закласти 20 млн. грн. на музеї в бюджеті-2011

Кримська влада має намір закласти у 2011 році до стабілізаційного фонду республіканського бюджету близько 20 млн. грн. на розвиток музеїв, заповідників і пам`ятників культурно-історичної спадщини півострова, заявила заступник голови Ради міністрів автономії Катерина ЮРЧЕНКО, повідомила прес-служба уряду респуліки.

«Об`єкти культури та історії - це величезний ресурс для розвитку Криму. Ми маємо дбайливо зберігати нашу спадщину, активно проводити фестивалі і виставки, популяризувати Крим за кордоном», - відзначила віце-прем`єр.

У 2011 році планується розпочати створення в Сімферополі музею «Неаполь Скіфський», продовжити роботу зі збереження Лівадійського палацу-музею, Ханського палацу в Бахчисараї, будинку-музею Антона Чехова в Ялті, увага приділятиметься і сільським клубам і бібліотекам.

ЮРЧЕНКО також повідомила, що у розробленій стратегії соціально-економічного розвитку Криму до 2020 року закладено нові підходи до розвитку об`єктів культури та їх використання. «Музеї і заповідники мають володіти ефективним кадровим потенціалом, проводити ефективний менеджмент і з дотаційних стати прибутковими», - сказала вона.