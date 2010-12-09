П`яний чоловік розбився, випавши з 15-го поверху у Сімферополі

Молодий чоловік, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, випав з 15-го поверху двадцятиповерхового будинку в Сімферополі і розбився на смерть, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників у другій половині дня 8 грудня.

28-річний чоловік впав на дах балкона третього поверху багатоповерхівки.

«При падінні він одержав травми, не сумісні з життям», - зазначається у прес-релізі.