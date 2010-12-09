10 тисяч квітів незаконно ввезли до Криму з Туреччини

Співробітники прикордонної і митної служб виявили 33 коробки з 10 тисячами квітів, прихованих від митного контролю, в автомобілі, що прибув в кримське місто Євпаторія на поромі з Туреччини, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби України.

«У Євпаторійському морському порту затримана крупна партія незадекларованих квітів. За попередніми данними, вартість контрабандного товару становить більш як 140 тисяч гривень», - говориться в прес-релізі.

На водія машини складено протокол про адміністративне правопорушення.

Проводиться перевірка.