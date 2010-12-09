Кабмін підкинув Керчі 10,8 млн. грн. на ремонт водоводу

Кабінет міністрів України виділив 10 млн. 795 тис. грн. для проведення аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на магістральному водоводі Керчі, йдеться у розпорядженні уряду № 2200 від 8 грудня.

Гроші виділяються з резервного фонду держбюджету.

Кабмін доручив Раді міністрів Криму в тижневий термін затвердити перелік витрат, пов`язаних із проведенням ремонту.

Наприкінці липня цього року сталася аварія на водоводі Керчі, через що близько 40 тисяч мешканців верхніх поверхів будинків тимчасово недоотримували воду. Подібні аварії відбуваються регулярно через зношеність мереж міста.