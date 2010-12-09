МВС очікує сплеску появи фальшивих квитків на потяги перед Новим роком

Міліція розпочала операцію «квиток» для запобігання продажу фальшивих залізничних квитків, які можуть з’явитися перед новорічними святами, повідомив начальник державного департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України Валерій КОРЯК в четвер на брифінгу в Києві.

За його словами, міліція очікує перед святами сплеску появи фальшивих квитків на потяги, і для запобігання цьому розпочато операцію.

У свою чергу директор департаменту зв’язків з громадськістю Дмитро АНДРЕЄВ додав, що подібні випадки вже є, і міліція на них реагує.