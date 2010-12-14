У колонії Керчі загинув співробітник

Міліція Керчі проводить перевірку за фактом смерті співробітника керченської виправної колонії, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

24-річний чоловік 12 грудня ніс службу в караульному приміщенні, коли о пів на дванадцяту ночі в приміщенні виникло займання, унаслідок якого він одержав травми, що несумісні з життям.

З`ясувалося, що вибухнув газовий балончик, що був у кишені співробітника колонії. Також на місці події виявлено обігрівач кустарного виробництва.

«Причиною займання, швидше за все, є порушення правил пожежної безпеки», - зазначається у прес-релізі.