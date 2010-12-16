Симоненко вигнав Грача з Компартії

Президія ЦК Компартії України ухвалила рішення виключити Леоніда ГРАЧА з партії та з фракції КПУ у Верховній Раді, повідомила прес-служба політсили.

Президія також ухвалила рішення про розпуск кримського рескому КПУ і до обрання нового складу доручила керівництво парторганізацією КПУ секретаріату ЦК Компартії.

Президія також підтвердила своє рішення від 10 грудня про звільнення Юрія АКСЮТІНА від обов`язків другого секретаря кримського рескому Компартії і виключення його із членів КПУ.

Нагадаємо, позачерговий пленум рескому КПУ 14 грудня обрав головою комітету Компартії в Криму ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив із цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни та дії, що ведуть до дискредитації партії».

Пленум також знову обрав другим секретарем рескому Юрія АКСЮТІНА, якого президія ЦК 10 грудня вирішила виключити з лав партії «за грубе порушення статуту і дії, спрямовані на розкол парторганізації».