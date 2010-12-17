Грач: я був, є і буду комуністом

Депутат Верховної Ради України Леонід ГРАЧ заявляє, що кримські комуністи оберуть собі те керівництво, яке вони, а не верхівка Компартії, вважають за потрібне.

«Комуністи Криму - достатньо серйозно організована політична сила, яка обстоює свою позицію. У нас є своя точка зору, у нас є можливість, так, в межах статуту, (обрати) те керівництво, яке вважатимемо ми (за потрібне), а не якісь приїжджі з Києва. Вони і життя-то не знають за великим рахунком: кабінети-машинки, кабінети-машинки і ділити дивіденди - ось їх робота», - заявив ГРАЧ в коментарі УНІАН.

Він виключив варіант розвитку подій, за якого всі члени кримської організації КПУ складуть партквитки на знак протесту проти дій центрального керівництва партії. «Я буду категорично проти і закликатиму, щоб розброду і хитання і виходу з лав партії не було. Ми не слабка партійна організація, яка такими методами має діяти», - підкреслив ГРАЧ.

Депутат назвав прогнозованим рішення керівництва КПУ про його виключення з партії. «Люди, які практично перетворилися на нуворишів від капіталу, прикриваючись і експлуатуючи комуністичну структуру, одурюючи громадян України своєю демагогією, пішли на те, щоб таким чином розквитатися не зі мною, а відвернути увагу громадськості і членів партії від тих справ, які вони творять», - сказав ГРАЧ.

Він заявив, що керівництво КПУ, зокрема Петро СИМОНЕНКО, останніми роками «семимильними кроками» рухалося «у бік олігархії» і робило те, що «їм веліли у кабінетах, як на Банківській, так і на Грушевського».

На запитання, чи є рішення про розпуск рескому КПУ законним, депутат відповів: «За великим рахунком - ні», оскільки, за його словами, комітет не порушував ані програму партії, ані її статут. «І порушити не може! Це треба було ухвалити такі рішення, які б свідчили, скажімо, відмовляємося від виконання програми партії», - сказав ГРАЧ.

«А те, що вони мене з членства виключили, - їм не по зубах мене не вважати комуністом, тому що я за переконаннями був, є і буду комуністом. Більше того, адже я сьогодні очолюю громадську раду із захисту конституційних прав Автономної Республіки Крим, куди входять багато питань, у тому числі і програмного порядку Компартії, так що я свою активність не маю наміру зупиняти», - сказав ГРАЧ.

«Групівщина, яка (ставить) свої інтереси вище за партійні, вище за суспільні, в екстазі наприймала рішень, а зараз на всю Україну - це не мені ганьба, люди чесні і порядні знають, за що на мене спустили гоніння, це для них ганьба», - додав він.

Президія центрального комітету Компартії 16 грудня ухвалила рішення виключити Леоніда ГРАЧА з партії та з фракції КПУ у Верховній Раді вирішила розпустити кримський реском КПУ. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручене секретаріату ЦК Компартії.

Ці рішення ухвалені після рішення позачергового пленуму рескому, який 14 грудня обрав главою комітету партії в Криму ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».

Раніше ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

ГРАЧ керував рескомом з вересня 1993 року.