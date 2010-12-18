Зброя для ЧФ РФ надходить до Криму

Поставки нових зразків техніки і зброї на Чорноморський флот Росії здійснюються відповідно до затверджених планів, переозброєння має свою специфіку внаслідок того, що значна частина ЧФ перебуває на території України, з керівництвом якої потрібно узгоджувати ці питання, заявив командуючий ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ.

«В української сторони є розуміння наших проблем і готовність обговорювати шляхи їх вирішення», - цитує КОРОЛЬОВА група інформаційного забезпечення ЧФ РФ.

«Закладаються і будуються надводні кораблі нових поколінь. У міру здачі їх промисловості, вони надходитимуть і на ЧФ. Переозброєння флоту пов`язане з кораблебудівною програмою країни, загальнодержавними поставками нових зразків зброї. Ми покладаємо надії на нові фрегати проекту 11356, які вже пройшли обкатку в непростих кліматичних умовах при експлуатації ВМС Індії, і тепер будуватимуться, з відповідним складом озброєння, для Чорноморського флоту», - сказав віце-адмірал.

КОРОЛЬОВ зазначив, що є ще ряд перспективних проектів, які, з часом, упевнений він, надійдуть на озброєння флоту: «Це вже кораблі абсолютно іншого рівня, ніж ті, що ми експлуатуємо сьогодні: з іншою зброєю, іншими системами, умовами проживання».

«Надходить нова стрілецька зброя, авто- і бронетехніка до берегових військ ЧФ. Чорноморців екіпірують у нові зразки військової форми. Зміни на краще відбуваються, і цей процес прискорюється», - сказав віце-адмірал.