Церковники ганятимуть м'яч

Футбольний чемпіонат серед парафій команд севастопольського церковного округу пройде в Севастополі в 2011 році, повідомила прес-служба благочинності.

У ньому зможуть взяти участь як міські команди, так і команди, що представляють парафії селищ міського типу, розташованих на території севастопольського церковного округу.

Запланований час проведення чемпіонату, який організовує православне молодіжне об`єднання міста, - лютий-березень 2011 року.

За підсумками змагань буде складена збірна севастопольської благочинності, котра зможе взяти участь як у футбольному чемпіонаті серед парафійних команд Криму, так і в товариських матчах з командами різних вищих навчальних закладів Севастополя, а також військових частин флотів Росії та України.