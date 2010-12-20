Військовий викрав 600 тис. грн.

Військова прокуратура севастопольського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно начальника фінансово-економічної служби одного із управлінь військової служби правопорядку у Збройних силах України за фактом привласнення 600 тисяч гривень.

"Ця особа з січня минулого по вересень цього року викрала майже 600 тис. грн., що виділялися на виплату грошового забезпечення військовослужбовців", - повідомила прес-служба генпрокуратури України.

Справу порушено за статтями "привласнення військовослужбовцем військового майна" (ст. 410) та "службове підроблення" (ст. 366) Кримінального кодексу України

Прокуратура направила подання до суду про обрання запобіжного заходу - взяття під варту.