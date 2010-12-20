Військовий викрав 600 тис. грн.
14:40, 20 грудня 2010Крым
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Прокуратура порушила справу
Військова прокуратура севастопольського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно начальника фінансово-економічної служби одного із управлінь військової служби правопорядку у Збройних силах України за фактом привласнення 600 тисяч гривень.
"Ця особа з січня минулого по вересень цього року викрала майже 600 тис. грн., що виділялися на виплату грошового забезпечення військовослужбовців", - повідомила прес-служба генпрокуратури України.
Справу порушено за статтями "привласнення військовослужбовцем військового майна" (ст. 410) та "службове підроблення" (ст. 366) Кримінального кодексу України
Прокуратура направила подання до суду про обрання запобіжного заходу - взяття під варту.
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